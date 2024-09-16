Новини

Путін збільшив загальну чисельність армії РФ майже до 2,4 млн осіб, - росЗМІ

9 05763
Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ

Російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ до 2 млн 389 тисяч осіб. Чисельність російських військовослужбовців зросте до 1,5 млн осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "РИА Новости".

Указ набуває чинності з 1 грудня 2024 року. Таким чином, загальний штат російських Збройних сил збільшився на 180 тисяч осіб. 

Зазначається, що попереднього разу штатну чисельність збільшували в грудні 2023 року, вона становила 2 209 130 осіб, зокрема 1 320 000 військових. Тоді це пояснювали зростанням загроз з боку НАТО і продовженням війни з Україною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на сході знищено майже 1000 окупантів та понад 40 одиниць бронетехніки, - ОСУВ "Хортиця"

Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ

Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ

Автор: Валерiя Сушкова

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Так може вже на_часі залучати до війська ментів та , навчених поводження зі зброєю і з відповідною фізичною підготовкою, а не мужичків передпенсійного віку вигрібати з міст і сіл ??
    Ці мужички часто-густо отримують інфаркти ще на полігонах.
  • Vitaliy Sander
    Терміново потрібен ще один мирний план і митарство з ним по світу. А паралельно більше бусіків для ТЦК. Щоб була потужна відповідь скажімо так.
  • Tema9
    До перемирʼя готується.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини