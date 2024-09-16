Путін збільшив загальну чисельність армії РФ майже до 2,4 млн осіб, - росЗМІ
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Російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ до 2 млн 389 тисяч осіб. Чисельність російських військовослужбовців зросте до 1,5 млн осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили "РИА Новости".
Указ набуває чинності з 1 грудня 2024 року. Таким чином, загальний штат російських Збройних сил збільшився на 180 тисяч осіб.
Зазначається, що попереднього разу штатну чисельність збільшували в грудні 2023 року, вона становила 2 209 130 осіб, зокрема 1 320 000 військових. Тоді це пояснювали зростанням загроз з боку НАТО і продовженням війни з Україною.