Реакція Кремля на пропозицію України до ООН і МКЧХ щодо Курської області свідчить про нехтування РФ власним народом, - речник МЗС Тихий

Реакція Кремля на пропозицію України до Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста долучитися до гуманітарних зусиль у Курській області свідчить про нехтування Росією власним народом та його гуманітарними потребами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Реакція Кремля на пропозицію України до ООН і МКЧХ долучитися до гуманітарних зусиль у Курській області свідчить про нехтування Росією власним народом і його гуманітарними потребами, а також про страх дозволити міжнародним спостерігачам побачити реальну ситуацію. Вельми показово", - написав Тихий.

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії.

Своєю чергою, у Кремлі назвали провокацією запрошення МЗС Україною представників Організації об'єднаних націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати території Курської області РФ та долучитися до гуманітарного реагування.