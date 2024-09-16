У російському Красноярську провели рейди на ринках: 92 іноземцям з паспортами РФ вручили повістки

У Красноярську російські силовики провели рейди на місцевих ринках. Затримано 520 людей, зокрема 417 іноземців, частині з яких вручили повістки до військкоматів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Настоящее время" з посиланням на управління слідчого комітету по Красноярському краю і Республіці Хакасія.

Як зазначається, серед затриманих виявилися громадяни Узбекистану, Азербайджану, Таджикистану і Киргизстану.

Стверджується, що вони перебували у РФ "з порушеннями міграційного законодавства".

Крім того, 92 затриманих під час рейду мали набуте громадянство Росії. Їм силовики вручили повістки до військкоматів.

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Видання нагадує, що у серпні 2024 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон про обовʼязкову постановку на військовий облік після набуття російського громадянства.

Голова СК Росії Олександр Бастрикін раніше заявляв, що ті, хто отримує російське громадянство, отримують не тільки права, "але й конституційний обов’язок із захисту країни, що їх прийняла".