Резонансний напад на поліцейських на Вінниччині: судитимуть двох військовослужбовців, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокурори Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців, які під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, їм інкриміновано закінчений замах на умисне вбивство двох осіб, з метою приховати інше кримінальне правопорушення; привласнення, а також носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу; посягання на життя працівника правоохоронного органу; самовільне залишення військової частини зі зброєю.

Що встановило слідство?

Слідство встановило, що 20 квітня 2024 року на Вінниччині вночі поліцейські зупинили обвинувачених. Оскільки чоловіки неодноразово на власному автомобілі перевозили привласнене військове майно, зокрема зброю та боєприпаси, то під час перевірки автомобіля один із них, з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення, розпочав сутичку та застосував вогнепальну зброю. Внаслідок цього один із поліцейських загинув на місці, інший отримав поранення.

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Обвинувачені втекли з місця події та переховувались від правоохоронних органів.







Затримали їх на наступний день під час спроби незаконного перетину державного кордону України до Республіки Молдова.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Напад на поліцейських на Вінниччині

Вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінниччини поліцейські зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

Згодом 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

На відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Згодом правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. А 21 квітня нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Правоохоронці знайшли у водоймі близько 100 гранат та 25 тисяч набоїв, які викинули обвинувачені у нападі на поліцейських на Вінниччині.

22 квітня обом підорюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.