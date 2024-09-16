РФ оголосила евакуацію із двох районів Курської області

Влада РФ сьогодні, 16 вересня, оголосила евакуацію з населених пунктів Рильського і Хомутовського районів Курської області, які розташовані в 15-кілометровій зоні біля кордону з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це губернатор Курської області Олексій Смирнов написав у телеграм-каналі.

"На підставі оперативної інформації регіональним оперштабом з метою гарантування безпеки ухвалено рішення про обов'язкову евакуацію населених пунктів Рильського і Хомутовського районів, розташованих у 15-кілометровій зоні, що прилягає до кордону з Україною. Координацію процесу виїзду місцевих жителів покладено на силові структури, місцеву адміністрацію та дружинників курського центру "Патріот", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реакція Кремля на пропозицію України до ООН і МКЧХ щодо Курської області свідчить про нехтування РФ власним народом, - речник МЗС Тихий

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії.

Своєю чергою, у Кремлі назвали провокацією запрошення МЗС Україною представників Організації об'єднаних націй і Міжнародного Комітету Червоного Хреста відвідати території Курської області РФ та долучитися до гуманітарного реагування.

За даними естонської розвідки, хоча російські війська розпочали контрнаступ у Курській області, але особливого успіху не мають.

Видання CNN заявило, що ціна Курської операції ЗСУ виявилася високою, попри це, вона вважається успішною. Курська операція ЗСУ стала важким випробуванням для українських військових. Але попри всі складнощі, навіть після зазнаних поранень, більшість з них впевнені, що Курська операція того варта.