Новини

Кінофестиваль у Торонто вирішив таки показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

10 24595
кінофестиваль у Торонто таки покаже пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

Попри шквал критики кінофестиваль у Торонто все ж таки вирішив показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

Про це свідчить розклад на сайті фестивалю, повідомляє Цензор.НЕТ.

Показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімцевої анонсований на вівторок, 17 вересня.

Водночас зазначається, що формально фестиваль завершився у неділю, 15 вересня. 

До слова, раніше стрічка була знята з програми через суспільне обурення та заклики не демонструвати кінороботу, яка відбілює російських загарбників, що воюють в Україні.

Напередодні Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.

Дивіться також: В Торонто протестували проти показу на кінофестивалі фільму про російських окупантів "Росіяни на війні". ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Варто ще раз тицьнути в те місце. Влаштувати якийсь пікет перед місцем показу. Розгорнути екран поза приміщенням, показувати там відео і фото з Маріуполя, Бучі, Ірпеня, інших "мєст боєвой слави". Ще можна показати, як радо русня вітає руськую армію, що запускає ракети по Україні.
    Коротше, підгидити їм цей "перформанс" максимально.
    Пропалестинцям - можна, а нам чому ні? Ми ж теж в сформованому образі жертви, нам дозволені деякі вольності.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Попри шквал критики кінофестиваль у Торонто (ЗА РАШИСТСЬКУ ГРОШІ ОКРОВАВЛЕНІ УКРАЇНСЬКОЮ КРОВ'Ю)))все ж таки вирішив показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". СУЧІ ДІТКИ
  • Olena Teslenko
    Мразота світова!!!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини