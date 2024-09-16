Кінофестиваль у Торонто вирішив таки показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

Попри шквал критики кінофестиваль у Торонто все ж таки вирішив показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

Про це свідчить розклад на сайті фестивалю, повідомляє Цензор.НЕТ.

Показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімцевої анонсований на вівторок, 17 вересня.

Водночас зазначається, що формально фестиваль завершився у неділю, 15 вересня.

До слова, раніше стрічка була знята з програми через суспільне обурення та заклики не демонструвати кінороботу, яка відбілює російських загарбників, що воюють в Україні.

Напередодні Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.

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