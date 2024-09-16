Обстріл Рівненської АЕС: ЦПД попередив про фейкові листи від імені нібито ДСНС

Українцям на електронні пошти почали приходити листи нібито від ДСНС про ракетний обстріл Рівненської АЕС, що спричинив підвищений рівень радіації.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

"У листах також вказуються інструкції щодо евакуації та посилання на сумнівні ресурси", - йдеться в повідомленні.

У ЦПД зазначили, що ДСНС не розсилала таких повідомлень, а пошти структури не були зламані.

"Ймовірно, ці листи розсилалися через поштові скриньки-двійники та є частиною російської інформаційної атаки з метою посіяти паніку серед населення, дискредитувати українські держструктури та знизити рівень довіри до них.



Якщо ви отримали подібний лист, позначте його як спам та в жодному разі не переходьте за вказаними посиланнями. Якщо ви все ж перейшли за посиланням, зверніться до Кіберполіції", - додали там.

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