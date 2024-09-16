Через детонацію вибухівки на Херсонщині загинула дитина

16 вересня 14-річний хлопець загинув у селі Посад-Покровському Херсонської області через детонацію вибухівки.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"У селі Посад-Покровському у сараї розірвався не відомий вибуховий предмет, через що травми, несумісні з життям, дістав 14-річний хлопець. Мої співчуття рідним загиблого", - написав Прокудін.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що автомобіль ДСНС підірвався на вибухівці на Донеччині: троє рятувальників дістали поранення.

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