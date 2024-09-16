Зеленський на Ставці доручив Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів бойової підготовки

16 вересня Володимио Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Провів Ставку. Заслухав зведення щодо обстановки на фронті, а також детальні доповіді обох наших розвідок – СЗР та ГУР – щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах. Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах.

Друге – поточний стан готовності інженерного захисту на об’єктах критичної інфраструктури та календар завершення робіт.

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Питання номер три – центри бойової підготовки. Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає.

Насамкінець – безпілотники. Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", - розповів Зеленський.

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Підготовка мобілізованих

Нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про наміри збільшити терміни базової військової підготовки українських захисників.

Раніше Головком ЗСУ визнав, що перед відправленням на фронт мобілізовані військові проходять менший термін підготовки, ніж йому хотілося б. Новобранці проходять один місяць базової військової підготовки, а потім від пів місяця до місяця спеціалізованої підготовки.