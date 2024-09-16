Суд залишив без змін запобіжний захід голові АМКУ Кириленку

У понеділок, 16 вересня, судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду відмовили в задоволенні апеляції САП та залишили в силі попереднє рішення не брати під варту очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ВАКС розглянув апеляційні скарги адвокатів Кириленка, а також сторони обвинувачення.

Зокрема прокурорка Спеціалізованої антикорпрокуратури (САП) Валентина Гребенюк просила суд застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави, адже за її твердженням Кириленко може виїхати з України.

Вона пояснила, що голова АМКУ у минулому працював у прокуратурі ужгородського гарнізону Західного регіону і має певні "зв'язки", які можуть допомогти йому у цьому. При цьому Гребенюк наголосила, що наразі Кириленко навіть не носить електронного браслета, адже у поліції нібито не було у наявності відповідних засобів контролю. Також вона наголошувала, що застава не має бути меншою, як 56 мільйонів гривень.

Своєю чергою чергу адвокат Кириленка Володимир Лисенко на таке прохання прокурорки заявив, що воно - необґрунтоване, адже сторона обвинувачення за весь час слідства так і не надала конкретних доказів.

Адвокат Кириленка просив скасувати рішення слідчого суду та не застосовувати жодний запобіжний захід.

За підсумками засідання суд не задовольнив клопотання прокурорів, які просили про тримання Кириленка під вартою, а також його адвоката. Судді вирішили залишити в силі рішення про заставу в 30 мільйонів гривень, яку Кириленко вже сплатив.

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Справа Кириленка

Нагадаємо, у березні 2024 року НАБУ відкрило справу проти голови АМКУ Кириленка після розслідування про елітне майно його родини.

Як повідомлялося, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.

У серпні 2024 року САП повідомила про підозру Кириленку в незаконному збагаченні на 56 млн грн.

28 серпня 2024 року суд обрав голові АМКУ Кириленку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн.

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