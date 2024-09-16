Україна запропонувала Австрії допомогу у подоланні наслідків повеней, - канцлер Негаммер

Україна запропонувала Австрії допомогу у боротьбі з наслідками сильної повені в країні.

Про це у соцмережі Х повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер, інформує Цензор.НЕТ.

Негаммер висловив вдячність країнам, які запропонували Австрії допомогу у боротьбі з наслідками повені. Серед них є і Україна.

"У важкі часи ми особливо вдячні за дружбу і солідарність наших сусідів і друзів. Баварія, Словенія, Південний Тіроль, Ліхтенштейн, Нідерланди та Україна запропонували допомогу в боротьбі з наслідками непогоди в Австрії. Щиро дякую, ви – справжні друзі!", - йдеться у дописі канцлера Австрії.

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Повені в Європі

Через інтенсивні зливи Польщу, Румунію, Чехію, Словаччину та Австрію охопили сильні повені.

Через стихійне лихо в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

За дорученням Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

Згодом Туск повідомив, що Україна запропонувала Польщі допомогу з ліквідацією наслідків повені: готова направити 100 рятувальників.

У Польщі запроваджують надзвичайний стан.

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