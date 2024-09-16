Підозрюваному в імовірній спробі замаху на Трампа висунули обвинувачення, - ЗМІ

Федеральні прокурори висунули кримінальні звинувачення 58-річному Раяну Рауту, якого затримали за підозрою в імовірній спробі замаху на 45-го президента США Дональда Трампа. Щоправда, звинувачення не пов'язані з ймовірним замахом.

Про це пише AP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Поки що підозрюваному пред'явили два звинувачення, які пов'язані із незаконним володінням зброєю.

Проте, як зазначає AP, можливі додаткові та більш серйозні звинувачення, оскільки розслідування триває.

Ймовірна спроба замаху на Трампа 15 вересня

Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент не постраждав.

Незабаром стало відомо, що ймовірного підозрюваного затримали. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут, який є прихильником України та раніше активно критикував республіканця.

Нині цей інцидент розслідує ФБР.

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