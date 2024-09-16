Умєров і міністр оборони Естонії Певкур обговорили проєкти з підтримки ОПК України, зокрема закупівлі українських далекобійних дронів і ракет

Міністри оборони України та Естонії Рустем Умєров і Ханно Певкур провели розмову, під час якої обговорили можливі нові проєкти щодо підтримки української оборонної промисловості, зокрема закупівлі українських далекобійних дронів і ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міноборони України.

"Сьогодні провів продуктивний відеодзвінок з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Обговорили шляхи подальшого посилення співпраці між нашими країнами.



Основна увага була приділена можливим новим проєктам, спрямованим на підтримку української оборонної промисловості. Зокрема, закупівлі українських далекобійних дронів та ракет", - зазначив Умєров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливості українського ОПК зростають, експорт озброєння дозволить поповнити бюджет на $2 млрд, - ФРУ

Також український міністр відзначив внесок Естонії у зміцнення обороноздатності України в боротьбі проти агресора, а також відкритість естонської сторони до нових форматів співпраці.



"Щиро вдячний народу Естонії, уряду та особисто міністру Певкуру за військову, політичну та дипломатичну підтримку України", - додав Умєров.

Також читайте: Через невизначеність Захід насправді не надає Україні те, чого вона потребує, - міністр оборони Естонії Певкур