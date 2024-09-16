Стефанішина обговорила із Столтенбергом додаткові системи ППО та створення поясу безпеки над західними регіонами України

У понеділок, 16 вересня, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції-міністерка юстиції України Ольга Стефанішина відвідала штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, де зустрілась з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це йдеться на сайті Кабінету Міністрів України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сторони обговорили стан реалізації рішень щодо підтримки України, які були ухвалені на липневому Вашингтонському саміті НАТО.

Стефанішина наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України і наданні додаткових систем ППО на тлі російського терору. Також урядовиця порушила питання щодо ініціативи створення "гуманітарного щита", поясу безпеки над західними регіонами України.

Окрім цього, віце-прем’єр-міністерка наголосила на необхідності прискорення запуску ініціативи NSATU, що стане ефективним інструментом координації надання Україні безпекової допомоги.

Також під час зустрічі Стефанішина та Столтенберг відзначили важливість моніторингу та координації фінансових внесків на підтримку України в межах виконання зобов’язання союзників щодо надання Україні у 2025 році допомоги у розмірі 40 млрд євро.

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Для довідки:

NSATU - це структура з надання допомоги та тренування Україні в галузі безпеки. Вона буде займатись координацією надання військової техніки та тренувань для України від країн-членів та партнерів Альянсу.

NSATU буде діяти на території країн-членів Альянсу та підтримуватиме самооборону України відповідно до Статуту ООН.

Рішення про створення NSATU лідери країн-членів ухвалили на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбувся цьогоріч у липні.

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