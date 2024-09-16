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На наступний тиждень готуємо План перемоги для представлення союзникам, - Зеленський

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Зеленський: План перемоги виписаний на 90%

Український План перемоги вже виписаний на 90%, наступного тижня його планують представити союзникам.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні сьогодні, 16 травня, передає Цензор.НЕТ.

Так, він зазначив, що протягом усього дня в різних форматах проводилися наради з підготовки українського Плану перемоги.

"Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру. Для кожного кроку є й чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає. Більш ніж на 90% усе виписано. І в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо План перемоги для представлення союзникам", - зазначив Зеленський.

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План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Вже немає сил ні слухати, ні дивитись оце...приберіть вже вісьлюка оманського з етеру...
  • Marjorine Taylor Ham
    Мабуть дуже потужний план
  • Small Jerboa
    За п'ять років ЖОДНЕ його "потужне починання" не було доведено до хоч якихось позитивних результатів, тільки всі гроши розтринькали та розікрали!
    Хтось гадає, що зараз буде по іншому?!
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