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Окупанти запустили "шахеди" з північного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

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Ворог запустив шахеди ввечері 16 вересня

У понеділок ввечері, 16 вересня, окупанти запустили ударні безпілотники Shahed з північного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шахеди на Сумщині курсом на Харківщину", - повідомляють Повітряні сили ЗСУ о 20:16.

"Шахеди на Сумщині курсом на Чернігівщину", - повідомили ПС о 21:47. 

О 22:33 Повітряні сили повідомляли про:

  • "Групу шахедів на Сумщині, яка продовжує рух в напрямку Чернігівщини.
  • Групу шахедів на Полтавщині, яка продовжує рух в напрямку Київщини".

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