Окупанти запустили "шахеди" з північного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)
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У понеділок ввечері, 16 вересня, окупанти запустили ударні безпілотники Shahed з північного напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шахеди на Сумщині курсом на Харківщину", - повідомляють Повітряні сили ЗСУ о 20:16.
"Шахеди на Сумщині курсом на Чернігівщину", - повідомили ПС о 21:47.
О 22:33 Повітряні сили повідомляли про:
- "Групу шахедів на Сумщині, яка продовжує рух в напрямку Чернігівщини.
- Групу шахедів на Полтавщині, яка продовжує рух в напрямку Київщини".