Трамп вважає, що замахи на нього відбувались "через риторику Байдена та Гарріс"

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що замахи на нього пов'язані з риторикою президента Джо Байдена та кандидатки від демократів Камали Гарріс.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Через їхню риторику в мене стріляють, тоді як я – той, хто збирається врятувати країну, а вони – ті, хто руйнує країну – як зсередини, так і ззовні", – стверджує Трамп.

Він вказав на коментарі Байдена та Гарріс про те, що він є начебто "загрозою для демократії", і сказав: "Це люди, які хочуть знищити нашу країну".

За його словами, Байден і Гарріс "є справжньою загрозою".

"Вони використовують дуже підбурливу мову. Я теж можу нею користуватися. Набагато краще, ніж вони, але ні", - сказав Трамп.

Байден і Гарріс наразі публічно звинувачення Трампа не коментували.

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Ймовірна спроба замаху на Трампа 15 вересня

Нагадаємо, у неділю, 15 вересня, неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Експрезидент не постраждав.

Незабаром стало відомо, що ймовірного підозрюваного затримали. Ним виявився 58-річний Райан Веслі Рут, який є прихильником України та раніше активно критикував республіканця.

Нині цей інцидент розслідує ФБР.

Згодом з'явилась інформація, що Федеральні прокурори висунули кримінальні звинувачення 58-річному Раяну Рауту, якого затримали за підозрою в імовірній спробі замаху на 45-го президента США Дональда Трампа. Щоправда, звинувачення не пов'язані з ймовірним замахом.

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