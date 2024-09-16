Іран не постачав зброю Росії, - президент Пезешкіян

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що його країна не постачала Росії жодної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми не постачали зброю Росії", - сказав президент Ірану на пресконференції.

Говорячи про війну в Україні, Пезешкіян зазначив, що країни НАТО спровокували цю "кризу", оскільки порушили свою обіцянку не розширюватися на схід.

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Постачання Іраном ракет до РФ

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.