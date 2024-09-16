У Києві можливе погіршення якості повітря через пожежу під Вишгородом, - КМДА

Київ попереджають про можливе задимлення в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Причина - пожежа, яка сталася в екосистемі неподалік села Катюжанка у Вишгородському районі Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

У КМДА заявили, що лісова пожежа під Вишгородом може призвести до задимлення в Оболонському, Подільському та Святошинському районах столиці.

У разі задимленості мешканцям Києва рекомендують:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими;

за можливості ввімкнути кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, кисломолочні напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Нагадаємо, що у неділю, 15 вересня, у столиці фіксували тимчасове погіршення якості повітря, імовірно, пов'язане з пожежами в екосистемах Київської області.

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