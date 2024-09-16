Столтенберг про дозвіл Україні на удари по РФ: На війні немає варіантів без ризику

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення про зняття з України обмежень на удари наданою зброєю по військових цілях на території РФ буде залежати від окремих союзників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю LBC.

Столтенберг привітав публічні дискусії останніх днів стосовно можливого дозволу Україні завдавати ударів про російській території далекобійною зброєю.

"Ці рішення мають ухвалювати окремі союзники, але важливо, щоб ми тісно консультувалися з цих питань", – зазначив він.

Коментуючи занепокоєння деяких союзників стосовно ризику ескалації війни в Україні, він наголосив, що йдеться про "повномасштабну війну в Європі, розпочату Москвою".

"На війні немає варіантів без ризику. Але я продовжую вважати, що найбільшим ризиком для нас буде перемога президента Путіна в Україні", – підкреслив очільник НАТО.

Читайте: Стефанішина обговорила із Столтенбергом додаткові системи ППО та створення поясу безпеки над західними регіонами України

Дозвіл на удари по військових цілях на території Росії

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

Після завершення переговорів між президентом США Джо Байденом та з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії. Проте рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ не прийнято.

Хоча видання The Guardian повідомило, що Велика Британія та США дозволили бити Storm Shadow по Росії, але поки не готові оголосити про це.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО могло зробити більше, щоб запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну, - Столтенберг