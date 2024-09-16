Речник генсека ООН Дюжаррік: Війна має закінчитися з дотриманням територіальної цілісності України

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що війна, яку Росія розв'язала проти України, має завершитися з дотриманням міжнародно визнаних кордонів України.

Про це він сказав, коментуючи нещодавно озвучений кандидатом на посаду віцепрезидента від республіканців Джей Ді Венсом так званий "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я просто повторю нашу позицію, яка полягає в тому, що ми хочемо, щоб ця війна закінчилася відповідно до міжнародного права, відповідно до Статуту ООН і відповідно до територіальної цілісності України", - заявив речник генсека ООН.

Дюжаррік наголосив, що його коментар - це "не реакція" на заяви політиків, а позиція керівництва ООН.

Нагадаємо, що нещадовно кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс заявив, що план 45-го президента США Трампа щодо завершення російсько-української війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.

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