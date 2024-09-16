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Серед українців у Польщі недостатньо добровольців, щоб сформувати бригаду Українського легіону, - Сікорський

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міністр закордонних справ Польщі Сікорський

Серед громадян України у Польщі не вдалося набрати достатню кількість добровольців для формування бригади Українського легіону.

Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Ми зі свого боку давно все зробили. Тепер чекаємо на українських призовників чи добровольців", — заявив Сікорський.

Як він зауважив, тисячі українців у Польщі зареєструвалися в українській базі даних, щоб оновити місце проживання, а отже повідомили, що "теоретично доступні". А втім, за даними міністра, добровольців, готових сформувати бригаду, досі недостатньо.

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Український легіон у Польщі

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що кілька тисяч осіб, які перебувають у Польщі, вже зареєструвалися для вступу до спеціального добровольчого підрозділу Український легіон.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Георгий dbdf6085
    Як неочікувано.
    Можна подумати, вони для того туди виізжали. Ті хто виіхав вважають інших лохами.
    Ось така гірка правда.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    але у Польщі знайшлося багато поляків,котрі за гроші куйла ,добровільно сформували де-кілька бригад для блокування української границі,котру не могли більше,як пів року розблокувати офіційні органи влади Польщі,котрі в даному випадку ,були за одно із бригадами- блокераторами...
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    смішні ви поляки... у нас скоро буде створене ціле міністерство з заброньованими бичарами у штаті задля повернення тих хто видслинив від 3 до 30К вічнозелених
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