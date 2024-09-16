Серед українців у Польщі недостатньо добровольців, щоб сформувати бригаду Українського легіону, - Сікорський

Серед громадян України у Польщі не вдалося набрати достатню кількість добровольців для формування бригади Українського легіону.

Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Ми зі свого боку давно все зробили. Тепер чекаємо на українських призовників чи добровольців", — заявив Сікорський.

Як він зауважив, тисячі українців у Польщі зареєструвалися в українській базі даних, щоб оновити місце проживання, а отже повідомили, що "теоретично доступні". А втім, за даними міністра, добровольців, готових сформувати бригаду, досі недостатньо.

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Український легіон у Польщі

Нагадаємо, створення Українського легіону передбачає безпекова угода, підписана Україною та Польщею 8 липня.

Президент Володимир Зеленський сказав, що кожен громадянин України, який вирішить долучитися до легіону, зможе підписати контракт із ЗСУ.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що кілька тисяч осіб, які перебувають у Польщі, вже зареєструвалися для вступу до спеціального добровольчого підрозділу Український легіон.