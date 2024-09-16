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Глава Міноборони Нідерландів Брекельманс: Не думаю, що війна завершиться у 2025 році

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Брекельманс відповів, чи можливе завершення війни у 2024 році

На думку міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, війна, яку Росія розпочала проти України, не завершиться у 2024-2025 роках.

Про це нідерландський урядовець заявив в інтерв’ю LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

У міністра поцікавилися, чи вірить він, що війна в Україні може завершитися в цьому році.

"Я не думаю, що війна закінчиться цього року, і не думаю, що вона закінчиться наступного року. Звичайно, нам потрібно надати Україні якомога більше військової підтримки, але потрібно бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна", - сказав очільник оборонного відомства Нідерландів.

За його словами, "це означає, що ми повинні робити більше".

"Але ми також не повинні занадто завищувати наші очікування, тому що іноді люди думають, що російське вторгнення спочатку було спринтом, який перетворився на марафон, але насправді це 42-кілометровий спринт", - сказав Брекельманс.

Нідерландський міністр закликав до бачення довгострокової підтримки України.

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Відповідаючи на питання, наскільки могутньою є сьогодні Росія, Брекельманс сказав, що РФ є "безумовно, потужною". Він зазначив, що країна-агресорка здатна вести війну з високою інтенсивністю "дуже довго".

"Ми бачимо на полі бою, що вони можуть вести цю війну з такою інтенсивністю дуже довго. Звичайно, якщо ви подивитеся на оцінки того, що зможе виробити російська військова промисловість і кількість людей, які вона зможе мобілізувати, то ці цифри дійсно величезні. Росія грає в числа, і Україні дуже важко захиститися від неї, тому ми повинні дуже серйозно ставитися до російської загрози, як на полі бою, так і, звичайно, не забуваючи про те, що це ядерна держава", - сказав посадовець.

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Топ коментарі

  • Danger Zone
    Закінчиться. Бо після виборів у США, будь якого з кандидатів, Америка просто перестане витрачати кошти платників податків Америки на Українську корумповану зеленским схему розводу світу на війну в Україні. Схема ця така - ( поляки вже зрозуміли) прозедент України нічого не робить для зміцнення обороноздатьності України - все їсть марафон та гетьманцев. А от увесь світ, просто забов'язаний давати гроші, гроші ,гроші - багато грошей і вже не багажниками - як біженець - камазами,бтрами. І зброю - безкоштовно. І є вже приклади - 14 бригад - без зброї - йього вже просто послали нах.
  • Volodymyr Serdiuk
    Ну раз "диван обісраний" , то не пожене , вік грає роль навіть у кацапів , тому свій розум , пацан , залиш собі , інших тут ти ним не здивуєш (( P.S. Що людина не так написала ? Тобі "потужні" висери найвеличнішого вечорами про мегаватти , кілограми дронів і метри снарядів не перекликаються з пригожинським : " хєрасімов гдє снаряди " ? (( Думаєш що тільки у нас поширюють відео про гулянки українського чиновництва на европейських курортах з посвідченням про відрядження в зубах ? Думаєш що європейцям однаково коли по їхніх шляхах розкатують позолочені авто за сотні тисяч євро із персональними українськими номерами які , до речі, за законом мають бути при виїзді з України замінені на штатні ? Думаєш що тим хто нас фінансує не муляють очі маєтки і квартири липківські зешлюх , чи ти може думаєш що вони не в курсі сум на офшорах цих гнид ?
  • Валентин Коваль 7c749467
    Путлєр розклав віину до 2028 р
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