Глава Міноборони Нідерландів Брекельманс: Не думаю, що війна завершиться у 2025 році

На думку міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, війна, яку Росія розпочала проти України, не завершиться у 2024-2025 роках.

Про це нідерландський урядовець заявив в інтерв’ю LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

У міністра поцікавилися, чи вірить він, що війна в Україні може завершитися в цьому році.

"Я не думаю, що війна закінчиться цього року, і не думаю, що вона закінчиться наступного року. Звичайно, нам потрібно надати Україні якомога більше військової підтримки, але потрібно бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна", - сказав очільник оборонного відомства Нідерландів.

За його словами, "це означає, що ми повинні робити більше".

"Але ми також не повинні занадто завищувати наші очікування, тому що іноді люди думають, що російське вторгнення спочатку було спринтом, який перетворився на марафон, але насправді це 42-кілометровий спринт", - сказав Брекельманс.

Нідерландський міністр закликав до бачення довгострокової підтримки України.

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Відповідаючи на питання, наскільки могутньою є сьогодні Росія, Брекельманс сказав, що РФ є "безумовно, потужною". Він зазначив, що країна-агресорка здатна вести війну з високою інтенсивністю "дуже довго".

"Ми бачимо на полі бою, що вони можуть вести цю війну з такою інтенсивністю дуже довго. Звичайно, якщо ви подивитеся на оцінки того, що зможе виробити російська військова промисловість і кількість людей, які вона зможе мобілізувати, то ці цифри дійсно величезні. Росія грає в числа, і Україні дуже важко захиститися від неї, тому ми повинні дуже серйозно ставитися до російської загрози, як на полі бою, так і, звичайно, не забуваючи про те, що це ядерна держава", - сказав посадовець.

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