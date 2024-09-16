Німеччина передасть Україні шість САУ Panzerhaubitze 2000 в наступні два місяці, - міністр оборони Пісторіус

Упродовж наступних двох місяців Україна отримає шість САУ Panzerhaubitze 2000 від Німеччини.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Stern, повідомляє Цензор.НЕТ.

На початку цього місяця Пісторіус анонсував передачу Україні 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 на суму 150 мільйонів євро.

Перша частина із обіцяних Німеччиною САУ надійде до України впродовж наступних двох місяців.

"Я думаю, що шість із них будуть доставлені протягом наступних восьми тижнів", - сказав Пісторіус.

Він також зауважив, що загарбницька війна Росії проти України показує, наскільки важлива артилерія на сучасному полі бою.

"Сухопутні сили навряд чи здатні діяти без ефективної та оперативної артилерії", - сказав очільник оборонного відомства Німеччини.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ отримали 18 артилерійських установок "Богдана". Виробництво цих САУ профінансувала Данія.

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