Держдеп після нещодавньої зустрічі Байдена і Стармера: Політика США щодо ударів углиб Росії поки залишається без змін

США поки не змінили своєї політики щодо надання Україні дозволу бити по цілях вглибині Росії американськими далекобійними ракетами.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Міллер підтвердив, що після нещодавньої зустрічі президента США Джо Байдена і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, під час якої обговорювалися питання підтримки України, політика США щодо ударів вглиб Росії залишається незмінною.

"Сьогодні у мене немає оголошень щодо змін у нашій політиці. Ми можемо продовжувати взаємодію з нашими українськими партнерами щодо того, як у найкращий спосіб підтримати їх, щоб бути певними, що вони виграють цю війну", - сказав представник Держдепу.

Американський посадовець наголосив, що Штати готові й надалі забезпечувати Україну зброєю, розвідувальною та іншою підтримкою.

"І це надалі залишатиметься нашим зобов’язанням", - сказав Міллер.

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Нагадаємо, що нещодавно глава МЗС Британії Девід Леммі заявляв, що рішення щодо дозволу Україні завдавати ударів вглиб території Росії західною зброєю ще не прийняте, а обговорення продовжиться під час візиту президента України Володимира Зеленського до США наприкінці вересня.

Також додамо, що 13 вересня відбулися переговори президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії.

Видання Politico писало, що Байден і Стармер під час зустрічі віч-на-віч у Білому домі обговорили прохання України про дозвіл використовувати ракети великої дальності у війні проти РФ. Проте лідери так і не домовилися про надання дозволу Києву бити ракетами Storm Shadow по військових цілей на території країни-агресора.

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