Силам оборони вдалось відновити положення біля Торського на Донеччині, - DeepState
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Сили оборони змогли відновити положення біля Торського в Донецькій області, водночас російські окупанти продовжують просуватись в районах інших населених пунктів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.
"Сили Оборони України відновили положення біля Торського. Ворог просунувся біля Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, в Гродівці та Желанному Першому", - пишуть осінтери.