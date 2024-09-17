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Силам оборони вдалось відновити положення біля Торського на Донеччині, - DeepState

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Руйнування у Новогродівці на Донеччині

Сили оборони змогли відновити положення біля Торського в Донецькій області, водночас російські окупанти продовжують просуватись в районах інших населених пунктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Сили Оборони України відновили положення біля Торського. Ворог просунувся біля Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, в Гродівці та Желанному Першому", - пишуть осінтери.

Відновлені та втрачені території в Донецькій області

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Автор: Остап Грицишин

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