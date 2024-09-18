Наслідки удару безпілотників по російських складах у Торопці: супутникові знімки. ФОТО

З'явились супутникові знімки складу з боєприпасами армії РФ у населеному пункті Торопець Тверської області після атаки українських дронів 18 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.

Супутникові знімки Planet Labs, зроблені 18 вересня об 11:30 за київським часом, показують масштабне задимлення на території військової частини №11777, яка відповідає за склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ.

Нагадуємо, у ніч проти 18 вересня російські ЗМІ повідомили про масову атаку безпілотників у місті Торопець Тверської області Росії – місцева влада навіть вирішила евакуювати населення з території, де працювала ППО і спалахнула пожежа.Пізніше в мережі з'явилися відео сильних вибухів та масштабних пожеж від місцевих жителів, які повідомили, що був атакований склад із боєприпасами. Місцева влада повідомила, що пожежа виникла "внаслідок падіння уламків БПЛА".

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Арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів збудували у 2018 році. За тодішньою заявою Міноборони РФ, арсенал відповідав найвищим світовим стандартам – а кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.

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