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Наслідки удару безпілотників по російських складах у Торопці: супутникові знімки. ФОТО

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З'явились супутникові знімки складу з боєприпасами армії РФ у населеному пункті Торопець Тверської області після атаки українських дронів 18 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.

Супутникові знімки Planet Labs, зроблені 18 вересня об 11:30 за київським часом, показують масштабне задимлення на території військової частини №11777, яка відповідає за склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ.

Нагадуємо, у ніч проти 18 вересня російські ЗМІ повідомили про масову атаку безпілотників у місті Торопець Тверської області Росії – місцева влада навіть вирішила евакуювати населення з території, де працювала ППО і спалахнула пожежа.Пізніше в мережі з'явилися відео сильних вибухів та масштабних пожеж від місцевих жителів, які повідомили, що був атакований склад із боєприпасами. Місцева влада повідомила, що пожежа виникла "внаслідок падіння уламків БПЛА".

наслідки атаки безпілотників на Торопець

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ, ГУР та ССО уразили склад з "Іскандерами", "Точками-У" та КАБАми у Тверській області РФ, - джерело. ВIДЕО


наслідки атаки безпілотників на Торопець

Арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів збудували у 2018 році. За тодішньою заявою Міноборони РФ, арсенал відповідав найвищим світовим стандартам – а кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент прильоту по військовій частині у російському Торопці: "#бать! Это беспилотник был! Нет, истребитель!". ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Dust
    я не задрю тим, хто буде запихувати у ствол, або пускову установку "те, що залишилось"

    русская рулетка -
    або стрільне,
    або баді-бум в стволі
  • Яр Холодний
    І що ж там могло "уціліть"? При вибуху, що викликав землетрус у 2,8 балів? Землетрус - це струс грунту А там підземні сховища. І саме вони вибухнули! А тепер прикинь: прийшли туди сапери А там не просто "розкидані **********" - а земля, перемішана з шматками бетону та нерозірваними ************! І ця "перемішана маса" займає площу у 7-8 квадратних кілометрів!!!
    Уявив? А тепер уяви - - ЩО там можна зробить? Вони, скоріш всього, все це кинуть... Бо у них нема ні сил, ні засобів, ні грошей для цього розмінування......
  • Alfred 52983432
    Торопець, торопиться не надо, це ми ще не починали))
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