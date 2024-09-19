Ворог вночі атакував Харків КАБами (оновлено). ФОТОрепортаж

Близько 5 ранку 19 вересня російські загарбники завдали ударів по Харкову КАБами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Знову удар по місту. На цей раз попередньо трьома КАБами. Можливі повторні прильоти. Будьте обережні", - йдеться в повідомленні.

Один з прильотів, за інформацією Терехова, зафіксовано між школою та дитсадком в Індустріальному районі. Другий приліт КАБу прийшовся біля депо в Салтівському районі міста.

"Як і в першому випадку, вибиті вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває", - додав міський голова.

Третій КАБ впав у передмісті.

Згодом у прокуратурі Харківської області повідомили про перші наслідки ворожого обстрілу.

В Індустріальному районі пошкоджено школу, дитячий садок та девʼятиповерховий житловий будинок.

У Салтівському районі пошкоджено будівлі цивільного підприємства, а також адміністративне приміщення депо метрополітену.

"З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що для обстрілів ворог застосував КАБ-250 з модулем УМПК", - йдеться в повідомленні.

Також у прокуратурі розповіли, що внаслідок ракетних ударів по Шевченківському району 18 вересня повністю згоріли дві господарчі споруди. У прилеглих багатоквартирних житлових будинках пошкоджено фасади, вибито вікна.

"За попередніми даними, атаки по місту ворог здійснив трьома ракетами типу С-400", - зазначили у прокуратурі.















Нагадаємо, ввечері 18 вересня окупанти обстріляли Харків, у місті пролунала серія вибухів, спалахнула пожежа.

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