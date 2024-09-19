Рашисти вдарили КАБами по Запорізькому району: одна жінка загинула, ще дві дістали поранення

Ввечері 18 вересня російські загарбники обстріляли Запорізький район, загинула жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни щонайменше чотири рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно.

"Одна жінка загинула, дві - поранені внаслідок атаки КАБами по території Запорізького району", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, вночі 19 вересня російські загарбники вдарили КАБами по Харкову.

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