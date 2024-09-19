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Глава МЗС Польщі Сікорський запропонував віддати Крим ООН для проведення референдуму

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Радослав Сікорський про Крим

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що питання Криму буде ключовим під час можливих перемовин між Україною та Росією, та запропонував передати півострів під мандат ООН для підготовки референдуму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Інтерфакс-Україна".

Сікорський наголосив, що для російського диктатора Володимира Путіна, Крим має велике символічне значення, проте і для України він є стратегічно важливим.

"Я не бачу, як вони [Україна та Росія] зможуть домовитися без демілітаризації Криму", - зазначив глава МЗС Польщі.

Він вважає, що домовленість між сторонами можлива лише за умови демілітаризації Криму, але "якщо обидві країни захочуть, то тут можна було б знайти рішення".

"Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше. І ми могли б відкласти це на 20 років", - заявив глава польського МЗС.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Sergiy Popov 0cd1d9d3
    А я предлогаю провести референдум в Германии по поводу земель отошедщих Польше з а 100 последих лет.
  • Oleksiy Tym
    Сікорський - дурник
    Крим - це частина України безумовно - хай поважає нашу Конституцію
  • Serhii P.
    Говорить дурниці. По-перше: в Конституції України не передбачено проведення референдумів лише на частині території України, по-друге: там вже навезли стільки москалів та так "промили мізки", що шансів, що проголосують за Україну, немає. Це те ж, що узаконити передачу Криму москалоті.
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