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Гарріс наступного тижня зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні, - Bloomberg

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Кандидатка в президенти США планує зустрітися з президентом України

Віцепрезидентка США, кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Як повідомляють джерела видання, ця зустріч є частиною зусиль Гарріс щодо зміцнення свого зовнішньополітичного іміджу напередодні президентських виборів у США.

Демократка підтримує політику президента Джо Байдена щодо непохитної допомоги Україні у протистоянні російській агресії, пише Bloomberg.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп та президент України Зеленський можуть зустрітись вже наступного тижня.

24 вересня Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Пошана пані Гарріс і бажаю їй перемоги ! 🇺🇦🇺🇸
  • Ярослав Кийко
    Зе ніколи й не був Президентом.
  • Русский Алкаш
    Боже. Що на цей раз викине наш ПАЛКАВОДЕЦЬ?
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