Гарріс наступного тижня зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні, - Bloomberg
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Віцепрезидентка США, кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Як повідомляють джерела видання, ця зустріч є частиною зусиль Гарріс щодо зміцнення свого зовнішньополітичного іміджу напередодні президентських виборів у США.
Демократка підтримує політику президента Джо Байдена щодо непохитної допомоги Україні у протистоянні російській агресії, пише Bloomberg.
Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп та президент України Зеленський можуть зустрітись вже наступного тижня.
24 вересня Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН.