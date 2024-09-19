Гарріс наступного тижня зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні, - Bloomberg

Віцепрезидентка США, кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Як повідомляють джерела видання, ця зустріч є частиною зусиль Гарріс щодо зміцнення свого зовнішньополітичного іміджу напередодні президентських виборів у США.

Демократка підтримує політику президента Джо Байдена щодо непохитної допомоги Україні у протистоянні російській агресії, пише Bloomberg.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп та президент України Зеленський можуть зустрітись вже наступного тижня.

24 вересня Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: План перемоги уже повністю готовий