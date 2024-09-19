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Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії, РСЗВ "Град" та дронами-камікадзе

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Від вечора ворог кілька разів атакував Нікопольщину

Вночі 19 вересня країна-агресор атакувала Нікополь, Марганецьку і Червоногригорівська громади Дніпропетровщини. 

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від вечора ворог кілька разів атакував Нікопольщину. Обстрілював з артилерії та РСЗВ "Град". Цілив дронами-камікадзе.

Потерпали Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади.

Обстеження уражених територій триває. Наслідки ударів уточнюються. На щастя, люди неушкоджені.

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Автор: Марина Макєєва

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