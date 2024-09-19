Сили ППО збили ракету Х-59/69 та усі ворожі безпілотники. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 19 вересня російські загарбники вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 42 ударними БпЛА типу "Shahed", які запускали з Приморськ-Ахтарська та Курська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 46 засобів повітряного нападу противника.

"Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БпЛА!

Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69", - йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

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