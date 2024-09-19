Новини

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 638 140 осіб (+1130 за добу), 8705 танків, 18 177 артсистем, 117 093 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

5 1579

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 638 140 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 638140 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 8705 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17093 (+13) од,
  • артилерійських систем – 18177 (+23) од,
  • РСЗВ  – 1189 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15417 (+63),
  • крилаті ракети  ‒ 2592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 24839 (+55) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3109 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії планують звільняти від суду за участь у війні проти УкраїниВтрати армії РФ на ранок 19 вересня

Автор: Марина Макєєва

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 
ТОП-новини
всі новини