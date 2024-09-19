Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 638 140 осіб (+1130 за добу), 8705 танків, 18 177 артсистем, 117 093 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 638 140 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 638140 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8705 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17093 (+13) од,
- артилерійських систем – 18177 (+23) од,
- РСЗВ – 1189 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15417 (+63),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24839 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 3109 (+0)