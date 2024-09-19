МЗС України висловило обурення через намір кінофестивалю у Цюриху показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

Фільм "Росіяни на війні" російської пропагандистки-режисерки Анастасії Трофімової планують показати на швейцарському кінофестивалі Zurich Film Festival. У Міністерстві закордонних справ України засудили такий намір та висловили обурення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МЗС.

Відомство наголосило, що "російській пропаганді за ширмою культурного продукту – не місце на міжнародній культурній сцені та червоних доріжках".

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців", - зауважили у відомстві.

МЗС додало, що українська дипломатична команда "системно та послідовно відстоюватиме ізоляцію агресора в культурній та інших сферах".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фільм "Росіяни на війні" зняли з програми через суспільне обурення та заклики не демонструвати кінороботу, яка відбілює російських загарбників, що воюють в Україні.

Держагентство України з питань кіно засудило показ фільму, назвавши його "завуальованою російською пропагандою".

А у Верховній Раді звернулися до канадських колег із закликом не допустити показ фільму на фестивалі у Торонто.

Генконсульство України в Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на Міжнародному кінофестивалі.

Водночас попри шквал критики кінофестиваль у Торонто все ж таки вирішив показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".

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