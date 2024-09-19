Зранку окупанти вдарили по Харкову, Куп’янську та Ізюмському району, є постраждалі

Російські загарбники не припиняють обстрілів Харківщини. Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Харків, Куп'янський, Харківський та Ізюмський райони. Зранку росіяни вкотре вдарили по Харкову та Куп'янську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 6:27 росіяни обстріляли Куп'янськ, постраждали три жінки та троє чоловіків віком від 50 до 85 років. Стан у всіх - середній. Внаслідок обстрілу села Новоплатонівка 05:41 горить трава.

Обстріли Харкова

Протягом ночі окупанти декілька разів завдавали ударів по Харкову. Так, о 23.50 окупанти атакували місто ракетами С-300. У Шевченківському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна в 9 багатоповерхових житлових будинках, вітрина магазину, в лісі поруч сталася пожежа – 1 приватний будинок, 2 господарчі споруди та лісова підстилка на площі 1500 м2.

Зранку Харків було атаковано КАБами. У Салтівському районі КАБ влучив на територію об’єкта цивільної інфраструктури. Пошкоджені вікна, ворота. В Індустріальному, внаслідок обстрілу КАБом пошкоджено будівлю школи, дитячого садку та 1 багатоквартирного будинку.

Ситуація у Куп'янському районі

Протягом 18 вересня Куп'янський район не раз опинявся під ворожим вогнем. О 18.30 ворог вдарив по селу Глушківка, загинула 55-річна жінка, постраждав 50-річний чоловік.

У селі Василівка внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла трава на площі 5 га та трактор.

Тричі ворог обстріляв Куп'янськ. Внаслідок обстрілів горів будинок, 3 господарчі споруди, легковий автомобіль та трава.

У селі Новоосинове внаслідок обстрілу горів приватний будинок та господарча споруда на площі 80, трава на площі 300 м кв. Також внаслідок обстрілів горіла трава у смт Куп'янськ-Вузловий

Внаслідок обстрілу села Великі Проходи Харківського району горіла трава та будинки.

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