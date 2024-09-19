​​ВАКС оголосив "слугу народу" Одарченка, який втік за кордон, у міжнародний розшук

Вищий антикорупційний суд оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка. Напередодні повідомлялося, що втік за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЦПК.

Зазначається, що суддя ВАКС Віктор Ногачевський задовольнив клопотання прокурора САП і оголосив депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка в міжнародний розшук.

За даними НАБУ, Mercedes депутата на місці, але у квартирі живе водій. Той пояснив, що з вівторка Одарченка вдома немає, де він - не знає, депутат на зв'язок не виходить.

За даними прикордонників, Одарченко офіційно кордон не перетинав.

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"Прокурорка САП додала, що нардеп на записах НАБУ хвалився ексголові Агентства відновлення Найєму, що "вирішує всі питання на митниці, на всіх рівнях". Прокурор припускає, що він використав ці зв'язки, щоб виїхати", - йдеться у повідомленні.

Сторона захисту вважає клопотання про міжнародний розшук передчасним. Мовляв, прокурор не долучила оперативну інформацію, що Одарченко дійсно за кордоном. Захист додає, що сім'я Одарченка мешкає на Закарпатті, тому детективи мали б перевірити чи немає його там.

Справа "слуги народу" Одарченка

Нагадаємо, депутата підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Раніше антикорупційні органи оголосили підозри народним депутатам Андрію Одарченку і Сергію Лабазюку у спробі підкупу віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та Найєма.

Згодом стало відомо, що Одарченко втік з України.

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