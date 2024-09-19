Новини

Посол ЄС Матернова про відключення світла взимку: Ситуація не буде катастрофічною

1 72714
Відключення світла взимку: Прогноз посла ЄС Матернової

На Україну попереду чекає складна зима, будуть відключення світла, проте ситуація не буде катастрофічною.

Про це в інтерв'ю Європейській правді заявила посол ЄС Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломатка озвучила сценарії зими в Україні, на які очікують європейські колеги.

"Дивіться, я звичайно ж очікую, що будуть певні відключення електроенергії. Але з усіх обговорень, які ми провели, усі сценарії, які ми отримували, кажуть що ситуація не буде катастрофічною. Так, буде складно. Так, ця зима не буде приємною", - зазначила Матернова.

Посол сказала, що найбільш вразливими є Київ, Харків, Одеса та інші міста з централізованим опаленням.

Читайте: Імовірність блекауту в Україні є, але вона низька, – топменеджер ДТЕК

Вона сподівається, що ситуація зі світлом не змусить мільйони українців їхати до ЄС.

"Я дійсно сподіваюся, що у нас не буде катастрофічного сценарію, але немає жодних сумнівів, що у нас буде важка зима. Я буду тут у Києві, тож відчуватиму це особисто. Але Євросоюз довів свою здатність адаптуватися. Ми вже показали, що готові підтримати мільйони біженців, які перетнули кордон через війну. Ми вперше в історії задіяли директиву про тимчасовий захист, щоб дозволити людям працювати і мати гідне життя, чекаючи на можливість повернутися в Україну. Тож, так, ми розглядаємо різні сценарії, і я вважаю, що ми будемо готові", - додала Матернова.

Також читайте: Наступ ЗСУ на Курщині змінив на Заході наративи щодо війни, - посол ЄС Матернова

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Кирило Зімин
    Війни не буде. Але буде така боротьба за мир, що каменя на камені не залишиться
  • Роман Агафонов
    Ну якщо вона з чоловіком голосувала за зеленського, то все це буде абсолютно заслужено.
  • Лазоренко Лариса
    «Вона сподівається, що ситуація зі світлом не змусить мільйони українців їхати до ЄС» - оце ЄДИНЕ, що турбує Захід, є д и н е. Не розорення рашистами наших міст, неруйнування шкіл, лікарень, не знищення цілих екостистем і отруєння річок, тим більше не загибель українців від рашитської агресі, не хвилює ЕС від слова взагалі. Вони бояться масової єміграції українців в їх країни де так все затишно і спокійно поки весь вогонь на себе приймть навіть українські діти.
    Тож я вкотре повторю, в отому плані перемоги президента центральним має стати пункт про зняття всіх заборон всі українцям рятувати своє життя в країнах Заходу через ненадання ним всьрго необхідного аби захистити своє життя в Україні від російської агресії. Де чітко виписати, що саме є межею через яку влада не переступить аби люди гинули в Україні беззахісні. Холод, відсутність світла, відсутність достатньої кількості ППО має стати, не стача *********** і зброї має стати цеетральною темою, як і зняття всіх обмежень щодо використання по теріторії расі.
    В іншому випадку все це може замінити реальна, повна, суцільна, ізоляція росія по всіх напрямках, а не деградовпні потьомкінські санкції яких на справді не існує.
    Ще простіший і більш логічний крок, негайно прийняття України в НАТО.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини