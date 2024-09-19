Вночі найактивнішими напрямками були Курахівській та Покровський, - речник НГУ Музичук
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Минулої ночі особливо активні зіткнення зафіксовані на схід від Селидового, а також у районах Гродівки та Українська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.
"Тут відбулася найбільша кількість боєзіткнень протягом доби. Переважають штурми за допомогою піхоти", - розповів представник Нацгвардії.
Така тактика може свідчити про намагання ворога знайти слабкі місця в українській обороні або про брак важкої техніки для проведення масштабних наступальних операцій.
"Противник намагається атакувати по лінії понад 10 населених пунктів. Найактивніші бойові дії, в районі виконання наших підрозділів, це східніше Селидово, в районі Гродієвки та Українська", - зазначив Музичук.
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