Попереду на Україну чекає довгий технічний шлях для вступу до Євросоюзу, - Матернова

Скринінг українського законодавства щодо його відповідності правилам і нормам Європейського Союзу наразі у самому розпалі, проте попереду на Україну чекає ще довгий технічний шлях для вступу до Євросоюзу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Процес двостороннього скринінгу наразі у розпалі. Це етап, на якому ми порівнюємо українське законодавство та інститути з acquis ЄС - правилами та нормами, обов'язковими для ЄС", - сказала посол.

Матернова наголосила, що вона вражена здатністю і рішучістю України проводити реформи і просуватися на шляху до членства в ЄС, водночас ведучи війну проти жорстокої російської агресії.

"Однак попереду на нас чекає ще довгий технічний шлях. Процес вступу складний і не може бути завершений миттєво", - наголосила вона.

''

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Декілька країн ЄС оскаржать плани МВФ відновити відносини з Росією, – ЗМІ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 вересня провів зустріч із міністрами закордонних справ Литви та Польщі Габріелюсом Ландсбергісом і Радославом Сікорським. Обговорювали важливість майбутнього головування Польщі у Раді Європейського Союзу для реалізації пріоритетів України на євроінтеграційному шляху.