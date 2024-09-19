Російське Міноборони тисне на Путіна, вимагаючи оголосити нову хвилю мобілізації, - WSJ

Чиновники Міністерства оборони Росії чинять тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той оголосив нову хвилю мобілізації для "війни на виснаження" проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Як зазначається, за кілька місяців до інавгурації Путін зустрічався з представниками Міністерства оборони РФ, які наполягали на проведенні нової хвилі мобілізації для того, щоб залучити додаткові війська і компенсувати втрати Росії на полі бою в Україні.

На зустрічі з Путіним на початку цього року чиновники Міністерства оборони заявили, що він повинен використати свою інавгурацію і зростаючу політичну підтримку для обґрунтування необхідності мобілізації. Але Путін відкинув цю пропозицію, оскільки добре пам'ятав про заворушення, що послідували за мобілізацією у 2022 році.

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Джерело WSJ повідомило, що Путін заявив, що хоче використовувати у війні тільки тих, хто добровільно підписує військові контракти.

Проте тиск щодо проведення нової мобілізації виникає, коли втрати РФ у війні в Україні сягнули приблизно одного мільйона.

Журналісти видання стверджують, що минуло більше ніж місяць з моменту наступу ЗСУ на Курську область, "а Москва все ще не організувала великого контрнаступу, аби відтіснити українські війська".

За словами джерела видання, "все більше людей говорять про неминучість мобілізації".

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"Слабкість російських військ стала болісно очевидною під час наступу Росії на початку цього року на Харків, друге за величиною місто України. Російські війська просунулися, але наступ, розпочатий у травні, який тривав усе літо, спричинив великі втрати й був зупинений українцями", - пише WSJ.

У РФ також побоюються, що мобілізація порушить крихкий баланс у сприйнятті війни суспільством.

"Прив’язка більшої кількості росіян до результату конфлікту в Україні може мати небезпечні політичні наслідки для Путіна", - резюмує видання.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ до 2 млн 389 тисяч осіб. Чисельність російських військовослужбовців зросте до 1,5 млн осіб.