Переміщень техніки та військових Білорусі біля кордону України не фіксують, - ДПСУ

Ситуація на кордоні з Білоруссю є контрольовано, активності з боку РБ не фіксується.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На даний момент російських підрозділів на території Білорусі немає, однак цей напрямок залишається загрозливим. Ситуація станом на зараз контрольована Силами оборони. Якихось нестандартних ситуацій чи таких, які б дестабілізували обстановку не фіксується. Також ми не фіксуємо переміщення в безпосередній близькості нашого кордону ні техніки, ні особового складу підрозділів зі складу армії Білорусі", - сказав він.

За словами речника, підрозділи розвідки, Міноборони та ДПСУ стежать за тим, наскільки ситуація може змінюватися і бути загрозливою для України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РФ та Білорусь готуються до спільних військових навчань "Захід-2024".

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