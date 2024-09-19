Президент Румунії Йоганніс пропонує створити навчальний центр для українських морпіхів

Президент Румунії Клаус Йоганніс звернувся до парламенту країни із проханням схвалити створення навчального центру для підготовки українських морських піхотинців.

Про це пише Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

У листі до парламенту Румунії лідер зазначив, що останні події у війні РФ проти України "підкреслили необхідність інтенсифікації та диверсифікації навчання військових ЗСУ".

Навчальний центр допомагатиме з підготовкою української морської піхоти в межах наявних можливостей.

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Центр працюватиме протягом двох років за умови попереднього схвалення. Внески міжнародної спільноти допоможуть підтримувати його роботу, водночас Велика Британія забезпечить повне фінансування та планову підтримку для його початкового розвитку.

"Румунія залишає за собою право відмовитися від зобов'язань у будь-який момент під час навчального процесу або в кінці узгодженого періоду", - пише видання.

Пропозицію було зроблено в рамках Контактної групи з питань оборони України.

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