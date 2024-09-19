"Укрпошта" розіслала перші 6 тисяч повісток без участі ТЦК, - ЗМІ
В Україні 17 вересня відбувся перший централізований обмін повістками в електронному вигляді. Повістки були згенеровані Реєстром військовозобов'язаних та автоматично надійшли до серверів "Укрпошти".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Ukrainian Military Pages розповіли у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.
Як зазначається, загалом "Укрпошта" отримала близько 6000 повісток щодо виклику військовозобов'язаних до ТЦК. Однак, на кого саме формувати повістки, обирали не в місцевих військкоматах.
Повідомляється, що повістки, створені Реєстром військовозобов'язаних і підписані електронно, містять спеціальний QR-код.
"Укрпошта" роздрукувала їх і тепер надсилає за домашніми адресами військовозобов’язаних у вигляді рекомендованих поштових відправлень.
Отримувачеві надається 14 днів для того, щоб прибути до ТЦК.
Зазначимо, що у разі неявки за повісткою передбачена адміністративна відповідальність, при цьому порушників до ТЦК примусово доставлятиме поліція на підставі звернень відповідних ТЦК, в порядку визначеному статтями 259, 261 та 262 КУпАП.
Раніше начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий розповів, що перевірити правдивість повістки можна буде через застосунок "Резерв+".
У додатку буде функція, що дозволить через сканування QR перевірити чи підписана повістка електронним підписом начальника ТЦК і чи є вона дійсною.