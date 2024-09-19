У роботі "Київстар" стався збій: Його наслідки незабаром усунуть
У низці регіонів України стався збій у роботі мобільного оператора "Київстар", наслідки наразі усувають.
Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні, 19 вересня, у роботі деяких сервісів мережі "Київстар" стався технічний збій. Фахівці "Київстару" локалізували проблему та оперативно розпочали усунення наслідків. Роботи з відновлення працездатності мережі продовжуються", - йдеться в повідомленні.
У компанії додали, що в роботі послуг голосового зв'язку та інтернету у східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі. Протягом найближчих 30 хвилин їх буде усунено.
В яких регіонах повідомляли про збій
У соцмережах абоненти "Київстар" повідомляли про проблеми із голосовим зв'язком та мобільний інтернетом у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Полтавській областях.