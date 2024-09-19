Повернути світло у північній частині Покровська неможливо через значні пошкодження енергетичних об’єктів

Внаслідок масованих російських обстрілів у Покровську значно пошкоджені енергетичні об'єкти, у північну частину міста повернути світло неможливо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Покровській МВА.

"За минулу добу ворог завдав ударів по місту ствольною артилерією та дронами. 18 вересня о 03.00 ночі відбулась атака FPV-дроном. Близько 09:25 ранку стався артобстріл східної частини міста, під час якого пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди", - йдеться в повідомленні.

При цьому у МВА зазначили, що внаслідок обстрілу 8 вересня значно пошкоджені енергетичні об'єкти. Тому відновити електропостачання північної частини міста неможливо.

Крім того, внаслідок бойових дій також повністю знеструмлено м. Родинське. Відновлювальні роботи заплановано на поточну добу.

Нагадаємо, напередодні начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що у Покровську ще залишається 16 тис. людей, з них 177 дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За минулу добу окупанти 9 разів обстріляли Покровськ, вдарили по критичній інфраструктурі, 3 людини дістали поранення