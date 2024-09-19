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Рада ухвалила перейменування 328 населених пунктів

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Рада підтримала перейменування 328 населених пунктів

Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт постанови про перейменування міст. 

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримав 281 парламентар.

"328 населених пунктів буде перейменовано. Як я вже повідомляв, з цієї постанови прибрано - Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ", - додав він.

Нагадаємо, 18 вересня 2024 року Рада провалила ухвалення постанови 3939-ІХ про перейменування 333 населених пунктів у рамках процесу деколонізації та дерусифікації.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • polini orop
    Юридично не була колонією так, а фактично була в самих найгірших тоадиціях
  • Остап Покотило
    Це на часі - позбавитися радянсько -расєйських назв.
    Бо параша-ворог, який нас вбиває.
  • YU ST
    Ви видно не слухали дискусії Латиніної та Портнікова. Латиніна користувалася Вашою аргументацією, але була розбита вщент. Висока посада етнічних українців означала лише їхнє служіння імперії, а не Україні та українцям свідомим, тобто політичним.
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