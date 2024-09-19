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1 млн і 13 грн: 156 батальйон 118 бригади ТРО, який воює на Курщині, оголосив збір на засоби РЕБ

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Збір на РЕБ для 156 батальйону

156 окремий батальйон 118 окремої бригади ТРО Черкаси оголосив збір на засоби РЕБ. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Батальойн наразі виконує бойові завдання в Курській області. Ворожі FPV дрони зухвало знищують техніку підрозділу", - зазначили захисники.

Бійці збирають 1 млн 13 гривень.

"13 – символічна цифра для нашого батальйону і позивний комбата, Тринадцятий", - додали вони.

Допомогти захисникам можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/ATHfdMkFCp

Також дивіться: Воїни 1 ОШБ оголосили збір на 500 FPV-дронів: За донат - шанс виграти BMW 530. ВIДЕО

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Alexander 95b9d5a1
    А комбат " 13" не пробував по вертикалі звернутися до вищестоячого командування з нагальними потребами батальйону?
    Бо хтось не хоче працювати, а мільярди гривень кудись списують.
  • Владимир Николенко 123e1460
    +++ Браття і сестри не пишіть дурниць.Крім нас ніхто не допоможе нашим захисникам,будемо розбиратися з зеленими упирями після нашої перемоги.Робимо це в першу чергу для себе тому що на той світ гроші не забереш ,лише свої добрі справи.
  • Сергей Сергей b6462634
    Не хочете -не донатьте. Зброї багато не буває.
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