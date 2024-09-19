1 млн і 13 грн: 156 батальйон 118 бригади ТРО, який воює на Курщині, оголосив збір на засоби РЕБ
1 56314
156 окремий батальйон 118 окремої бригади ТРО Черкаси оголосив збір на засоби РЕБ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Батальойн наразі виконує бойові завдання в Курській області. Ворожі FPV дрони зухвало знищують техніку підрозділу", - зазначили захисники.
Бійці збирають 1 млн 13 гривень.
"13 – символічна цифра для нашого батальйону і позивний комбата, Тринадцятий", - додали вони.
Допомогти захисникам можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/ATHfdMkFCp