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Рада звільнила "слугу народу" Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки

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Рада звільнила Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки

19 вересня Верховна Рада ухвалила рішення звільнити народну депутатку від "Слуги народу" Мар’яну Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки та оборони. 

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Безуглу перевели на посаду члена Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, повідомив нардеп Гончаренко.

За таке рішення проголосували 252 депутати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безугла подала заяву про звільнення з посади заступника Комітету з питань оборони, просить перевести її до Комітету з питань зовнішньої політики

Рада звільнила Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки

Раніше повідомлялося, що 4 вересня Верховна Рада розглянула Постанову про зняття "слуги народу" Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, однак тоді рішення не підтримали.

Пізніше Марʼяна Безугла подала заяву спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку з проханням звільнити її від виконання обов'язків заступника голови Комітету з питань оборони.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Це ВАШ вибір 2019 року. Чи ви забули?
    Ну, може не зовсім ваш особисто, але це вибір ваших родичив, друзів, кумів, сусідів, співробітників тощо.
  • Wild MadDog
    зараз маруха знов почне Генерала Залужного домахувати вже яко Посла в Об'єднаному Королівстві
    задум опи зрозумілий
  • sergey yakovenko 9813e78b
    Це якийсь *******.
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