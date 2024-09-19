Рада звільнила "слугу народу" Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки

19 вересня Верховна Рада ухвалила рішення звільнити народну депутатку від "Слуги народу" Мар’яну Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки та оборони.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Безуглу перевели на посаду члена Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, повідомив нардеп Гончаренко.

За таке рішення проголосували 252 депутати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Безугла подала заяву про звільнення з посади заступника Комітету з питань оборони, просить перевести її до Комітету з питань зовнішньої політики

Раніше повідомлялося, що 4 вересня Верховна Рада розглянула Постанову про зняття "слуги народу" Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, однак тоді рішення не підтримали.

Пізніше Марʼяна Безугла подала заяву спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку з проханням звільнити її від виконання обов'язків заступника голови Комітету з питань оборони.