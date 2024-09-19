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Фон дер Ляєн завтра відвідає Київ: Зустрінеться із Зеленським

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Фон дер Ляєн відвідає Київ 20 вересня

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 20 вересня відвідає Київ, де проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила на спільній з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем.

"За два тижні розпочнеться опалювальний сезон. Оскільки температура падає, Євросоюз готовий посилити підтримку України. Готуємося до зими разом. Після цієї пресконференції я вирушу до Києва, щоб завтра особисто обговорити ці питання з президентом Зеленським", - сказала вона.

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Автор: Богдан Русінко

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