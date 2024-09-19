Фон дер Ляєн завтра відвідає Київ: Зустрінеться із Зеленським

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 20 вересня відвідає Київ, де проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона заявила на спільній з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем.

"За два тижні розпочнеться опалювальний сезон. Оскільки температура падає, Євросоюз готовий посилити підтримку України. Готуємося до зими разом. Після цієї пресконференції я вирушу до Києва, щоб завтра особисто обговорити ці питання з президентом Зеленським", - сказала вона.

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